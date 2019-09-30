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Defineciler kazdığı tünelin altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri’de define bulmak için kazı yaparken göçük altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de define bulmak için kazı yaparken göçük altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Evliyalar mevkinde meydana gelen olayda, Y.E. (26) ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, hazine bulmak için tünel kazdı. Bu akşam saatlerinde de hazin bulmak için tünele giren Y.E. ve diğer şahıs, oluşan göçük sonucu toprağın altında kaldı. İhbar üzerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, Y.E.'nin cansız bedenine ulaşırken, yaralanan diğer şahıs ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, göçüğün meydana geldiği yerde güvenlik önlemi aldı. Y.E.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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