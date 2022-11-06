Definecilere Suçüstü

Edinilen bilgiye göre; Özvatan İlçesinde bulunan Zırha Kalesi mevkiinde 3 şahsın ellerinde dedektör ile arama yaptığı ihbarı alındı. İhbarın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri; K.D., T.D. ve N.Ö.'yü dedektör ile arama yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yanlarında bulunan 2 adet el dedektörü, 1 adet pointer arama dedektörü ve 1 adet çapa aletine el konulurken 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.