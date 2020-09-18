İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dekoratif çiçek ve bitkiler BÜyükşehir'den

Büyükşehir Belediyesi, şehrin daha güzel bir görünüme sahip olması için yaptığı çiçeklendirme çalışmalarına yenilerini ekliyor.

Park, Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı tarafından kent merkezindeki parklar “kurtbağrı” adı verilen çiçeklerin dekorlarıyla donatıldı.


Şehrin estetiğini her zaman ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, bu kez de dekoratif çiçekleriyle şehri güzelleştiriyor. Birbirinden farklı dekorlarla çiçekler Kayseri'yi renklendirirken “kurtbağrı” adı verilen çiçekler Kayserililer tarafından çok sevildi. Birçok vatandaş dekoratif çiçeklerin önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.