Demir hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre iki farklı inşaattan yaklaşık 10 bin TL değerinde kalıp demir çalınması olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olarak belirlenen A.G. (41), M.A. (27) ve K.D. (39), ekiplerce düzenlen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, A.G. ve M.A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.