Demir Karamancı, 4 kategoride il birincisi oldu

Demir Karamancı Gençlik Spor Kulübü, katıldığı Halk Oyunları İl Birinciliği'nde 4 birincilik elde ederek müsabakalara damga vurdu.

Halk Oyunları İl Birinciliği müsabakaları, Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalara Demir Karamancı Gençlik Spor Kulübü, aldığı 4 birincilikle damga vurdu. Müsabakaların ardından Demir Karamancı Gençlik Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Kurum ve kuruluşlar tarafından yalnız bırakılıyoruz. Başarılara rağmen, hiçbir destek göremiyoruz. Ayrıca yarışmada maddi manevi desteğini esirgemeyen Selperi Günay Alparslan başkanımıza teşekkür ederiz” denildi.

Demir Karamancı Gençlik Spor Kulübü'nün aldığı dereceler ise şu şekilde: Minikler Kategorisi düzenlemeli dalda birincilik, Yıldız Kategorisi düzenlemeli dalda birincilik, Gençler Kategorisi düzenlemeli düzenlemesiz dalda birincilik.