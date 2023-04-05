Demir Karamancı, halk oyunlarında bölge şampiyonası vizesi aldı

Kayseri'de düzenlenen Halk Oyunları İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Demir Karamancı Orta Okulu ve Lisesi, müsabakaların sonunda zirvede yer aldı.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği sona erdi. 18 okulun katıldığı yarışlar minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda dereceye giren ekipler, 25-28 Nisan tarihinde Yozgat'ta yapılacak Bölge Yarışması'nda mücadele etme hakkı kazandı. Demir Karamancı Orta Okulu ve DemirKaramancı Lisesi'nin geçmiş yıllardan tecrübesiyle bu yılda bölge yarışmalarında önemli dereceler alması bekleniyor.

Müsabakaların ardından dereceye giren okullar ise şu şekilde:

Minikler Kategorisi: Zekiye Canpolat İlkokulu

Yıldızlar Kategorisi-Düzenlemesiz: Demir Karamancı Ortaokulu

Yıldızlar Kategorisi-Düzenlemeli: Hacı Ömer Ayten Tepecik İmam-Hatip Ortaokulu

Gençler Kategorisi Düzenlemeli-Düzenlemesiz: Demir Karamancı Anadolu Lisesi