İhlas Haber Ajansı

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Deneme bahanesiyle motoru çaldı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir motosikleti alacağını söyleyerek, deneme bahanesiyle çalan şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir motosikleti alacağını söyleyerek, deneme bahanesiyle çalan şahıs yakalandı.



Edinilen bilgiye göre M.K., iletişime geçtiği motosiklet sahibine motosikleti alacağını ve denemek istediğini söyledi. Deneme bahanesiyle motosikleti götüren M.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri motosikletin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, M.K. çaldığı motosiklet ile birlikte yakalandı.


Motosiklet sahibine teslim edilirken, M.K. hakkında işlem başlatıldı.

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