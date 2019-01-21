Denetimli Serbestlik kapsamında yükümlüler okulların bakımını gerçekleştiriyor

Kayseri'de karne tatilinde yükümlüler, Kocasinan ilçesinde belirlenmiş 20 okulda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerinin koordinasyonunda bakım ve onarım yapacak.

Sümer Fen Lisesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Denetimli Serbestlik Tedbiri hakkında bilgiler vererek; "2005 yılında ceza infaz sistemimize giren Denetimli Serbestlik Tedbiri, yükümlülerin toplum içinde denetim takibinin yapılarak, ailesinin yanında iyileştirilmesi ve topluma kazandırılmasını amaçlayan yeni bir ceza infaz sistemidir. Bu sistemin bir parçası olan kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğünün yerine getirilmesi Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile il ve ilçelerimizdeki kamu kurum ve kuruluşları arasında imzalanan ikili işbirliği protokolleri çerçevesinde yerine getirilmektedir. Bu kapsamda kamu kurumlarının temizlik, bakım, onarım, ağaç dikim-bakım, genel idare hizmetleri yerine getirilmektedirler. Bugün tarihi itibariyle bu faaliyetler 45 kamu kurumunda 279 yükümlü tarafından yerine getirilmeye devam etmektedir" dedi.

Kocasinan ilçesinde belirlenen 20 okulda yükümlülerin karne tatili boyunca temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerini gerçekleştireceğini kaydeden Akın; "Adalet Bakanlığınca ülkemiz genelinde bu faaliyetlerin görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmak amacıyla Ankara'da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılacağı programa eş zamanlı olarak il ve ağır ceza merkezi başsavcılıklarında çalışma yapılması tertip edilmiştir. Bu kapsamda ilimizde pilot olarak belirlenen Sümer Fen Lisesi'nde belirlenen temizlik, bakım, onarım faaliyetlerini yapmak üzere şuan 30 yükümlü bulunmaktadır. Karne tatili süresince Kocasinan ilçemizde belirlenmiş olan 20 okulda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerinin koordinasyonunda bu çalışmalara 08:00-17:00 saatleri arasında devam edilecektir. Değerli katkılarından dolayı il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize, denetimli serbestlik personellerimize ve yükümlülerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Programa Başsavcı Akın'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, denetimli serbestlik müdürlüğü personelleri ve okul müdürü katıldı.