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Denis Alibec sezonu kapattı

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen forveti Denis Alibec sezonu kapattı.

Hes Kablo Kayserispor'un Rumen forveti Denis Alibec sezonu kapattı.


Hes Kablo Kayserispor'un forvet oyuncusu Denis Alibec, sakatlığından ötürü ameliyat oldu sezonu kapattı.


Medipol Başakşehir maçında attığı gol sonrasında sakatlanan ve sonrasında 6 hafta forma giyemeyeceği açıklanan Denis Alibec, ameliyat oldu. Kasığındaki rahatsızlıktan ötürü bıçak altına yatan Rumen forvet, sezon sonuna kadar formasına kavuşamayacak.


Tedavisine başlanılan Rumen Alibec ile ilgili olarak Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, “Denis Alibec, Başakşehir maçında 2 gol attı ama sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı. Ameliyat geçirdi” açıklaması yaptı.

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