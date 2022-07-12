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Deniz Emrelli, Kayseri Atletikspor'da

Kayseri Atletikspor Kulübü, Nilüfer Belediyespor forması giyen pasör çaprazı Deniz Emrelli’yi kadrosuna kattı.

Kayseri Atletikspor Kulübü, Nilüfer Belediyespor forması giyen pasör çaprazı Deniz Emrelli'yi kadrosuna kattı.



SigortaShop Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Kayseri Atletikspor, yeni sezon öncesi transferlerini sürdürüyor. Mavi beyazlılar dış transferde Nilüfer Belediyespor forma giyen pasör çaprazı Deniz Emrelli'yi renklerine bağladı. 2003 doğumlu oyuncu yeni sezonda turuncu siyahlı formayı giyecek. Kayseri Atletikspor Kulübünden yapılan açıklamada; “Ailene hoşgeldin Deniz Emrelli. TVF Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden sultanlarımıza takviye. 2003 doğumlu pasör çaprazı Deniz Emrelli önümüzdeki sezon takımımızın formasını terletecek. Transfer hayırlı olsun” denildi.


Öte yandan Kayseri Atletikspor Voleybol takımı dış transferde 7 ismi kadrosuna kattı.

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