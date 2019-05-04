Deniz ile Chery Kayserispor'u sırtlıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Deniz Türüç ile Tjaronn Chery attığı ve attırdığı goller ile takımda en çok skora katkı sağlayan ikili oldu.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 30 haftada İstikbal Mobilya Kayserispor'un attığı 29 golde Deniz Türüç ile Tjaronn Chery'in sonuca katkısı son derece fazla. Sarı Kırmızılı takımın ofans bloğunda görev yapan ikili, 12 gol 9 asist ile 21 gole doğrudan katkı sağladı. İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, görev aldığı 22 müsabakada 3 gol atarken 5 de asist yaptı. Hollandalı Chery ise 29 müsabakada 9 gol atarken 4 de asist yaptı.