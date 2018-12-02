İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Deniz Türüç 630 dakika sonra formasına kavuştu

Kayserispor’un başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç, Spor Toto Süper Lig’de tam 630 dakika sonra formasına kavuştu.

Kayserispor'un başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç, Spor Toto Süper Lig'de tam 630 dakika sonra formasına kavuştu. Sakatlıktan kurtulan oyuncu Trabzonspor maçında forma giyerek forma hasretini dindirdi.


Kayserispor'un orta sahadaki önemli ismi Deniz Türüç, tam 7 hafta aradan sonra Trabzonspor maçında forma giyerek sahalara yeniden döndü. Son olarak ligin 6. haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçında forma giyen genç orta saha oyuncusu 7. haftada oynanacak olan Beşiktaş maçına hazırlanırken antrenmanda sakatlanmıştı. Bu sakatlığının ardından tam 7 maç yani toplamda 630 dakika takımından ayrı kalan Deniz Türüç, bu hasretine Trabzonspor maçında ilk onbirde sahaya çıkarak son verdi.


Trabzonspor maçının 67. dakikasında yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakan Deniz Türüç, ligin ilk 6 haftasında oynanan maçların tamamında onbirde sahaya çıkarak 496 dakika süre almıştı. Başarılı orta saha oyuncusu ligde Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında forma giyememişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.