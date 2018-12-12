Deniz Türüç 8 Teknik Direktör gördü

Kayserispor'un başarılı futbolcusu Deniz Türüç geldiği günden bugüne kadar 3 Başkan 8 teknik direktör ile çalıştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da ilginç bir istatistik. Kayserispor'a 2015 yılında transfer olan ve geldiği günden bugüne kadar oynadığı futbol ile takıma önemli katkılar sağlayan Deniz Türüç, Kayserispor kariyerinde tam 8 farklı teknik adam ile çalıştı. Deniz Türüç, çalıştığı 8 teknik adamlardan sadece 2017-2018 sezonunda Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica ile tam sezon çalıştı. Diğer çalıştığı teknik adamlar ile yarım sezon çalıştı.

İşte Deniz Türüç'ün Kayserispor'da çalıştığı Teknik Direktörler: Tolunay Kafkas, Hakan Kutlu, Ertuğrul Seçme, Sergen Yalçın, Mesut Bakkal, Marius Sumudica, Ertuğrul Sağlam ve Hikmet Karaman.

Üç başkan ile çalıştı

Kayserispor'da 4. sezonunu geçiren başarılı futbolcu Deniz Türüç, 8 teknik direktörün yanı sıra 3 başkan ile çalıştı. Recep Mamur döneminde Kayserispor'a transfer olan Deniz Türüç, ardından Ahmet Yıldız çalıştı. Deniz, şimdi de Erol Bedir ile çalışıyor.