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Deniz Türüç baba oluyor

İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Deniz Türüç 2.

kez baba olacak.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı 10 numarası Deniz Türüç dün aldığı haber sonra büyük sevinç yaşadı. Eşinin 3 aylık hamile olduğunu öğrenen başarılı oyuncu Deniz, büyük bir mutluluk yaşadı ve çocuğunu kucağına almak için adeta gün sayıyor.


Deniz Türüç yaptığı açıklamada, “ Eşimin 3 aylık hamile olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu mutluluğun tarifi yok. İnşallah yavrumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza alırız. Gün saymaya başladım bile” diye konuştu.

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