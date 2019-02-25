İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Deniz Türüç başarının sırrını açıkladı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı futbolcusu Deniz Türüç, “Gol atmak beni konsantre ediyor” dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı futbolcusu Deniz Türüç, “Gol atmak beni konsantre ediyor” dedi.


Sarı-Kırmızılı takımın Konya deplasmanında kazanmasında önemli rol oynayan Deniz Türüç, bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.


Atiker Konyaspor maçının 59.dakikasında attığı golle takımının 1-0 galibiyetle ayrılmasında önemli rol oynayan Deniz Türüç, 90 dakika sahada kaldı. Adeta sahada ayak basmadık yer bırakmayan Deniz Türüç maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Bugün bu seri devam ediyorsa, tüm takım ve ekibin emeğidir. Yine kazanmasını bildik. Attığım golle kazanmak benim için ayrıca bir motivasyon oldu. İnanarak, çalışarak hedeflediğimiz sıraya yükselişimiz devam ediyor. Bu galibiyet deplasmanda bizi yalnız bırakmayan ve desteğini esirgemeyen büyük Kayseri taraftarına armağanımız olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.