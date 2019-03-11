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Deniz Türüç cezalı duruma düştü

İstikbal Mobilya Kasyerispor’da dün oynanan Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören Deniz Türüç cezalı duruma düştü.

İstikbal Mobilya Kasyerispor'da dün oynanan Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören Deniz Türüç cezalı duruma düştü. Deniz, bu hafta sonu oynanacak olan lider Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 25.haftasında dün oynadığı Çaykur Rizespor maçının 3.dakikasında sarı kart gören Deniz Türüç dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.


Deniz Türüç, Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan lider Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Türüç, Medipol Başakşehir maçının ardından deplasmanda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçında yeniden formasına kavuşacak.


Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek olan Deniz Türüç'ün yerinde Teknik heyet Portekizli kanat oyuncusu Silvestre Varela'ya görev vermesi bekleniyor.

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