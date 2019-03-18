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Deniz Türüç cezasını tamamladı

İstikbal Mobilya Kayserispor’da cezası nedeniyle forma giyemeyen kaptan Deniz Türüç’ün cezası bitti.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da cezası nedeniyle forma giyemeyen kaptan Deniz Türüç'ün cezası bitti.


Spor Toto Süper Ligin 25.haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında gördüğü sarı karta cezalı duruma düşen ve Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Deniz Türüç, cezasını tamamladı. Cezasını tamamlayan başarılı oyuncu ligin 27.haftasında deplasmanda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçında yeniden formasına kavuşacak Medipol Başakşehir maçında yokluğu hissedilen Deniz Türüç'ün yeniden dönmesi teknik heyeti sevindirdi.


Lige verilen milli arada A Milli takım kampına katılmak için İstanbul'a giden Deniz Türüç gün içinde Riva Tesislerine giderek kampa katılacak.

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