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Deniz Türüç idmana çıktı

İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç takıma katılarak idmana çıktı.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezon hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, kaptanı Deniz Türüç'e kavuştu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Deniz Türüç, dün akşam Kayseri'ye geldi.


Başkan Erol Bedir ve Teknik direktör Hikmet Karaman ile bir süre görüşen milli futbolcu, bugün sabah da takımla birlikte idmana çıktı. Oldukça neşeli tavırları ile dikkat çeken Deniz Türüç, "Kayserispor ile sözleşmem devam ettiği sürece buradayım. Kayseri'de mutluyum" dedi.

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