Deniz Türüç siftah yaptı

Kayserispor'un başarılı futbolcusu Deniz Türüç bu sezon ilk golünü attı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başarılı ve milli oyuncusu Deniz Türüç, 2018-2019 sezonunda ilk golünü Kasımpaşa'ya attı.

Ligin ilk 6 haftasında forma giyen ve ardından yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası formasından uzak kalan, sakatlığının ardından ligin 14.haftasında Trazbonspor maçıyla yeniden sahalara dönen Deniz Türüç, dün oynanan Kasımpaşa maçının 69.dakikasında golle buluştu. Takıma dönmesiyle son iki haftadır oynadığı futbolla takımın gerçek on numarası olduğunu gösteren başarılı genç oyuncu hem Trabzonspor maçında hem de Kasımpaşa maçında sergilediği performansla takımın hücum hattındaki en etkili ve önemli silahı olduğu gösterdi.

Kayserispor formasıyla bu sezon ilk golünü atan Deniz Türüç, yeniden eski günlerine döneceğini söyledi. Kasımpaşa gibi zorlu bir deplasmandan galibiyetle döndükleri için çok mutlu olduklarını belirten Deniz, “Rabbime şükürler olsun. Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı ve sonunda bu hasrete son verdik. Takım olarak kazanacağımızı biliyorduk ve sahadan takım olarak basmadık yer bırakmayarak 3 puanı aldık. Bu galibiyetin yanı sıra gol attığım için çok mutluyum. Talihsiz bir sakatlık geçirmiştim. Sakatlığımın ardından iki haftadır forma kavuştum. Kazandığımız için ve gol attığım için çok mutluyum. Kimse inancını kaybetmesin, bu takım daha iyi yerlere gelecek. Akhisarspor maçında taraftarımıza çok ihtiyacımız var” açıklaması yaptı.