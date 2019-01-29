İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Deniz Türüç'e sürpriz doğum günü

İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı takım kaptanı Deniz Türüç’e sürpriz doğum günü yapıldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı takım kaptanı Deniz Türüç'e sürpriz doğum günü yapıldı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı futbolcusu Deniz Türüç'ü 26 yaş günü dolayısıyla sevenleri yalnız bırakmadı. Doğum gününü unutmayanlar için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Deniz Türüç, “En özel ve en güzel günümde yanımda olmanızı bilmek harika bir duygu. Çok şükür bu günleri yaşamak için verdiğim çabama ortak ve destek olan aileme, sevdiklerime minnettarım. Mesajla, arayarak güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, birlikte nice sağlıklı, başarılı yıllara” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.