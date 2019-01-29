İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı takım kaptanı Deniz Türüç'e sürpriz doğum günü yapıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı futbolcusu Deniz Türüç'ü 26 yaş günü dolayısıyla sevenleri yalnız bırakmadı. Doğum gününü unutmayanlar için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Deniz Türüç, “En özel ve en güzel günümde yanımda olmanızı bilmek harika bir duygu. Çok şükür bu günleri yaşamak için verdiğim çabama ortak ve destek olan aileme, sevdiklerime minnettarım. Mesajla, arayarak güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, birlikte nice sağlıklı, başarılı yıllara” diye konuştu.