İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Deniz Tütüç tatile çıktı

UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında mücadele den A Milli takım aday kadrosuna yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Deniz Türüç, Türkiye’ye döndükten sonra Hollanda’ya gitti.

UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında mücadele den A Milli takım aday kadrosuna yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Deniz Türüç, Türkiye'ye döndükten sonra Hollanda'ya gitti.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Deniz Türüç, ligin sona ermesinden 3 hafta sonra tatile çıktı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından A Milli takım kampına katılan ve 2 hazırlık maçı UEFA EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında Fransa ile İzlanda maçlarında kadroda yer alan Deniz Türüç takım arkadaşlarından sonra tatile çıktı.


Bugün İzlanda'dan Türkiye'ye gelen Ay-Yıldızlılar ardından bütün futbolcular ülkelerine ve memleketlerine gittiler. Deniz Türüç'te ailesinin yanına gitmek için İstanbul'dan Hollanda'ya gitti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.