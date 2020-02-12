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Denizlispor-Kayserispor maçını Özgür Yankaya yönetecek

Yukatel Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor arasında 15 Şubat 2020 Cumartesi günü oynanacak olan ligin 22.

hafta karşılaşmasını Edirne Bölgesinden Özgür Yankaya yönetecek.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu 22. haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda saat 14.00'de oynanacak olan Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Yukatel Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor maçında Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve İlker Takpak yapacak. Maçın 4. hakemi Mustafa Aydın.


Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor maçının VAR Hakemi Halis Özkahya olurken, AVAR Hakemi ise Ekrem Kan yapacak.

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