Depo gibi araca kaçakçılık operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Malatya- Kayseri karayolu üzerinde bir araca operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 adet fişek, 70 paket gümrük kaçağı sigara, 34 adet elektronik sigara, 9 adet akıllı kol saati, 8 adet elektronik sigara likiti, 5 adet kablosuz kulaklık ve 34 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda ‘5607 Sayılı Kanun'a muhalefet' ve ‘6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçları çerçevesinde 1 kişi gözaltına alındı.