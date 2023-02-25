Deprem esnasında görülen ışığın nedeni:

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sırasında gökyüzünde görülen ışığın nedeni merak konusu olmuştu. Gökyüzünde görülen ışığın nedeninin biriken enerji olduğunu açıklayan Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen; "Bu depremleri oluşturan birikmiş bir enerji var. Bu enerjinin açığa çıkması lazım. Enerji açığa çıkarırken, deprem tam olurken biriken enerjinin değişik form almış hali olarak düşünüyoruz" dedi.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sırasında, gökyüzünde farklı renklerde oluşan ışık merak uyandırmıştı. Işığın biriken enerjiden kaynaklandığını ifade eden Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen; "Depremlerin öncesinde değil de depremlerin olması esnasında bir ışık hüzmesi şeklinde çıkan görüntüleri biz de gördük. Biliyorsunuz ki 1900'lü yılların başından itibaren dünyadaki deprem bilimciler richter ölçeğine geçtiler. Bu yöntemin ölçme usulü depremin olması esnasında o kütle üzerinde yoğunlaşmış olan enerji miktarının hesaplanmasına dayanır. Doğal olarak bu depremleri oluşturan birikmiş bir enerji var. Bu enerjinin açığa çıkması lazım. Enerji açığa çıkarırken, deprem tam olurken biriken enerjinin değişik form almış hali olarak düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.