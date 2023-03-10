Deprem fırtınasına yakalanan Kayseri, afet bölgesi ilan edilmesi için bekliyor

8 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili olarak, "Depremlerin aralıklı olarak devam ettiğini, bundan da huzursuz olunduğunu ilettik" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte sabaha karşı 4.8 şiddetindeki depremin meydana geldiği Karpuzseki Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Büyükkılıç, depremin ardından Kayseri'deki hasarlı bina sayısında ciddi bir artışın olmadığını dile getirerek, "Hasarlı bina sayısında ciddi manada bir artış yok. Daha önceden 12 bin civarında hasarlı yapı söz konusu. Onlarla ilgili yapılan incelemelerde Melikgazi'de 2 tane, Kocasinan'da 3 tane sivil mimari var. Yani 4 katlı, 5 katlı. Birde hatırlarsanız 14 katlı bina vardı, o yapıda yıkıldı ve kaldırıldı. Diğerleriyle ilgili gerekli tedbirler alındı ve ağır hasarlı olduğu için boşaltıldı. Bir sıkıntı da oluşmadı. Okullarla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Müftülüğümüzle iş birliği halinde hasar gören minarelerimizi tespit ediyoruz. Bizler de hasar gören minareleri yıkmak suretiyle tehlike arz etmekten uzaklaştırıyoruz Bilim adamlarının söylemlerine dayanarak tedirgin olacak bir şey yok diyorum. İçişleri ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malum olduğu üzere birinci depremden itibaren en çok hasar Sarız bölgemizde. Bunun da farkındayız. Zaten gerekli çalışmalar yapıldı. Oradaki belediye binasının taşınması sağlandı. Tedirgin olacak bir şey yok. Hepimiz adeta alarmdayız ve görevlerimizin başındayız. Valiliğimizle iş birliği halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ecemiş fayının Kayseri'nin yakınından geçtiğini biliyoruz ama ciddi manada bir sıkıntı oluşturmaz diye de bizleri rahatlatan açıklamalar var. Burada abartmanın ve insanları başka maceralara sürüklemenin bizlere bir şey katmayacağını paylaşmak istiyorum" dedi.

Kayseri'nin afet bölgesi için başvuruları yaptıklarını ve bu çerçevede değerlendirilmesini beklediklerini kaydeden Büyükkılıç, "Biz bilgilerimizi ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam ediyoruz. Bugün de yine aynı şekilde ilettik. Depremlerin aralıklı olarak devam ettiğini, bundan da huzursuz olunduğunu, ister istemez hasarlı binalarla ilgili tedirginlikler oluştuğunu, bir mağduriyetin oluşmaması ve bununda istismar edilmemesi için devletimizin üzerine düşeceğini yapacağından hiç şüphem yok. Müsterih olun. Devlet yara sarmak ve vatandaşını korumak için var. Devlet insanların birliği ve beraberliği için var. Kayseri'de de bu birliğin ve beraberliğin en güzel timsali olan bir şehir. Değerlerine, bayrağına, vatanına ve milletine bağlı bir şehir. Bir mağduriyet oluşturmaz diye umuyor ve inanıyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Takip ediyoruz. Müsterih olun. Eğer öyle bir sıkıntı olursa biz belediyeler olarak vatandaşlarımızın emrindeyiz ve hizmetindeyiz ama afat çerçevesi içerisinde değerlendirilmesini de bekliyoruz. O mantık içerisinde süreci daha kısa zamanda çözmek adına" ifadelerini kullandı.