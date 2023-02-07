Deprem yardımları için Kayseri 1. OSB Fuar Alanında Yardım Koordinasyon Merkezi kuruldu

Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatları ile Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı olarak Kayseri'den deprem bölgesine gönderilecek yardımlar için yardım koordinasyon toplantısı düzenlediklerini söyledi.

Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi Fuar Alanında yardımların düzenli ve organize bir şekilde toplandığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Ülke olarak acımız çok büyük. Kayseri olarak depremzedelerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Burada bir koordinasyon merkezi oluşturduk. İlk günden itibaren elimizden gelen tüm gayretleri birlik içinde gösteriyoruz. Herkes gücünün üstünde destek oluyor. Tüm Belediyelerimiz, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri 1. OSB, Mimarsinan ve İncesu OSB, Kayseri Ticaret Borsası, MÜSİAD, Türk Kızılayı Kayseri Şubesi, Sanayicilerimiz ve Hayırseverlerimizle el ele verdik. Depremzede vatandaşlarımızın yarasını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hazırlanan tüm deprem yardımlarını Organize Sanayi Bölgesinin Fuar Alanında toplayarak TIR'larla deprem bölgesine yolluyoruz. Yardım tırlarımızı organize bir şekilde bekletmeden yola çıkarıyoruz. Yardımlar için gösterilen duyarlılığa canı gönülden teşekkür ediyorum. Gün dayanışma ve birlik günüdür. Bununda çok güzel örneğini yaşıyoruz. Biz birlikte büyük Türk milletiyiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.