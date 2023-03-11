Depremde hasar alan okul, büyükşehir tarafından yıkılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yıkım kararı alınan Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu'nun yıkım, enkaz kaldırma ve ıslah çalışmalarını gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, anaokulun yıkımını ve ıslah çalışmasını gerçekleştirerek yanı başındaki Müncübe Cıngıllıoğlu Ortaokulu'nu eğitime hazır hale getirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan tespitler sonucunda depremden etkilenen ve hasarlı olduğu belirlenen Kayseri'deki 11 okul içerisinde yer alan Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılarak, okulda enkaz kaldırma ve ıslah çalışması başlatıldı.

PAZARTESİ GÜNÜNE CINGILLIOĞLU'NUN ORTAOKUL KISMI EĞİTİME HAZIR HALE GELECEK

Yıkım kararı alınan ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkımı gerçekleştirilen Müncübe Cıngıllıoğlu Anaokulu'nun enkaz kaldırma ile ıslah çalışması sürdürülürken, okulun pazartesi gününe ortaokul kısmı da eğitime hazır hale getirilecek.