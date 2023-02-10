Depremde hayatını kaybeden polis ve ailesi toprağa verildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde Hatay'da göçük altında kalarak hayatını kaybeden polis memuru, annesi, eşi ve çocuğu Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'da yaşayan ve meydana gelen depremlerde göçük altından cansız bedenleri çıkartılan polis memuru Mehmet Kaya, annesi Hatice Kaya, eşi Emine Kaya ve kızı Elif Kaya, Tomarza ilçesinin Üçkonak Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Kaya ailesinin cenaze namazına yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Kaya ailesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.