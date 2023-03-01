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Depremzede çocuklara psikolojik destek

Kayseri’de ağırlanan depremzede ailelerin çocukları için psikososyal destek etkinliklerinin olduğu bir program düzenlendi.

Kayseri'de ağırlanan depremzede ailelerin çocukları için psikososyal destek etkinliklerinin olduğu bir program düzenlendi.


İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE ve PİKTES ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği program, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Masalların anlatıldığı, müzikli gösterilerin yer aldığı programın sonunda İl Millî Eğitim Müdürü Karaköse ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı; çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıttı.

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