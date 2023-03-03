Depremzede Kıbrıs Gazisi'nden Kayseri'ye ve Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barınma ihtiyaçları için kurduğu konteyner kent içerisinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin İkikardeş ile depremzede vatandaşlar Başkan Büyükkılıç'a hem dua hem de teşekkür ettiler.

Deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş için ilk andan itibaren yardıma ve desteğe koşan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Konteyner kenti gezen Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, depremzedelerle tek tek görüşerek, herhangi bir istekleri olup olmadığını sordu. Ayaydın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin AFAD iş birliği ile deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta yaşanan ağır hasar sonrasında yaraları sarmak için kısa sürede depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılandığı konteyner kentte ikamet eden Kahramanmaraş Gaziler Dernek Başkanı olan Kıbrıs Gazisi Hüseyin İkikardeş ile de görüşüp, bir süre sohbet etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'A HEM TEŞEKKÜR HEM DUA

Depremzedelerden biri olan Kıbrıs Gazisi Kahramanmaraş Gaziler Dernek Başkanı Hüseyin İkikardeş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a hem teşekkür, hem de dua etti.

“KAYSERİLİLER TÜRKİYE'NİN BEL KEMİĞİ”

‘Kayserililer Türkiye'nin bel kemiğidir' diyen İkikardeş, “Her zaman biz Kayserililerle beraberiz. Kayserililer Türkiye'nin bel kemiği. Kurban olduğum Allah birinizi bin etsin. Tuttuğunuzu altın etsin. Kâbelere nasip eylesin” diye konuştu.

“BAŞKANIMIZIN AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN”

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan konteyner kent depremzedelerde dua almaya devam ediyor. Konteyner kentte Başkan Büyükkılıç'a dua eden vatandaşlar, Büyükkılıç'a selamlarını ileterek, “Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Ayağına taş değmesin” dediler.