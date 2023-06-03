Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Kardeş Okul' projesi çerçevesinde Adıyaman'dan gelen depremzede öğrenciler Kayseri'yi gezdi. Adıyaman Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sait Taşhan, "Kayseri'de Anadolu'nun kardeşlik mayasını gerçekten hissettik" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘kardeş okul' projesi çerçevesinde Talas Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Adıyaman Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kardeş okul oldu. Bu çerçevede Talas Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Adıyaman'dan gelen öğrencileri Kayseri'de ağırlayarak, onlara Kayseri'nin tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıttı. Öğrenciler, Erciyes'in yanı sıra kentte bulunan tarihi camileri ve müzeleri gezdi. Öğrencilere yaşadıkları sıkıntıları unutturmak istediklerini dile getiren Talas Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Selçuk Erdem, “Milli Eğitim Bakanlığımızın Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 deprem ilimizdeki meslek okulları ile farklı ildeki meslek okulları ‘kardeş okul' olarak eşleştirilmişti. Bu proje çerçevesinde Talas Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisemizin kardeş okulu Adıyaman'da bulunan Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ilimize 2 günlük misafir olarak ziyaretimize geldiler. 2 gün boyunca öğrencilerimizi Kayseri'de ve Ürgüp-Göreme Bölgemizde turistik ve kültürel gezi yaptırarak, bir nebze de olsa yaşadıkları sıkıntıları unutturmak istiyoruz. Kardeş okul olarak böyle bir etkinlik yaptık. Umarım güzel zaman geçirirler ve güzel hatıralarla tekrardan şehirlerine dönerler. Gezide 38 tane öğrencimiz bulunuyor. Muhtelif sınıflardan 10,11 ve 12'inci sınıf öğrencilerimiz var. 10 tane de öğretmenimiz ve aileler de geldiler” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Sait Taşhan da Kayseri'de Anadolu'nun kardeşlik mayasını hissettiklerini ifade ederek, “Bakanlığımızın başlatmış olduğu ‘kardeş okul' projesi çerçevesinde kardeş okulumuz Talas Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin daveti üzerine buraya geldik. Sağ olsunlar evimizde gibi hissettik. Gezdik, dolaştık ve Kayseri'yi tanıdık. Çocuklarımız da çok memnun oldular. Burada Anadolu'nun o kardeşlik mayasını gerçekten hissettik. Öğrencilerimiz de biz de bu etkinlikten çok memnun kaldık. Kayseri Valiliğine, okul müdürümüze ve okuluna gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizde bu depremden sonra özellikle psikolojik travma sonrası bir farklılık ve farkındalık oldu. İnşallah öğrencilerimiz için daha iyi olur ve bu travmayı üzerlerinden atarlar. Bizim için de değişiklik oldu. Artık bir kardeş okulumuz var. Gittik, gezdik ve öğrencilerle tanıştık” şeklinde konuştu.

Adıyamanlı öğrencilerden Irmak Eylül ise geziden çok memnun kaldıklarını söyleyerek, “Adıyaman'dan geliyoruz. Kardeş okul projesi çerçevesinde buraya geldik. Sağ olsunlar müdürümüz ve öğretmenlerimiz bize Kayseri'yi gezdirdiler. Çok memnun kaldık. Kayseri'de genel olarak tarihi yerleri gezdik. Güzel bir geziydi. Farklı yerleri gezip, görmek insan heyecan veriyor. Ben de doğal olarak heyecanlandım. Erciyes gerçekten çok soğuk ama çok güzel. Teleferiklere bindik. Gerçekten güzel ve eğlenceliydi. Adıyaman'da böyle bir aktivite yok. Nemrut dağımız var ama oraya da hiç çıkmadım” diye konuştu.

Diğer bir öğrenci Hevinsu Kutlu da, “Kayseri'ye geldim. Çok memnun kaldım. Burada bizimle ilgilenen öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize çok iyi davrandılar ve biz de burayı çok beğendik. Gezilip, görülebilecek bir yer diye düşünüyorum. Kaleyi gördük, bir camiyi gezdik. Kayseri hoş bir yer” dedi.