Depremzede vatandaşlardan kan bağışına yoğun ilgi

Kayseri'de yurtlarda kalan depremzedeler, kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gösterdi.

Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kızılay Kayseri Şubesi iş birliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi. Düzenlenen kampanyaya yurtlarda misafir edilen depremzede vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca kampanyaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile TFF Bölge Müdürü - ASKF Başkanı Mutlu Önal da katıldı.

Kampanya ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Bugün yurtlarımızda özellikle Gevhernesibe yurdumuzda değerli misafirlerimiz, depremzedelerimizle birlikte Kızılay'ın kampanyasında kan verme kampanyası olarak tüm arkadaşlarımızla ve misafirlerimizle bu güzel programı gerçekleştiriyoruz. Kan vermenin önemini de ortaya koyabilmek, ülkemizin yaşadığı felaketlerde ve diğer tüm sağlık anlamında özellikle ihtiyaç sahibine ulaşabilecek kan verme alışkanlığını edindirmek gerekiyor. İnşallah bunun devamını sağlayacağız. Diğer alanlarımızda, merkezlerimizde ve yurtlarımızda da Kızılay ile birlikte kan verme programlarına devam edeceğiz. Katılımlarından dolayı başta depremzede misafirlerimize ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.