Depremzedeler için Türkiye'de ilki başardılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türkiye'de ilk olan elektriksiz insan gücü ile çalışan su arıtma cihazı yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından bölgeye çok yoğun yardım gönderen Kayseri'de, depremzedeler için Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından geliştirilen Arimo Su cihazı ile elektrik ihtiyacı duyulmadan, tamamen kas gücü ile kirli su arıtılarak depremzede vatandaşların içebileceği şekilde içme suyu elde ediliyor.

Cihazın amacının depremde birbirine karışan suların arıtılarak su ihtiyacının karşılanması olduğunu söyleyen Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü Şefi Yaşar Yağmur, “Buradaki cihazımızın amacı deprem bölgesindeki kardeşlerimizin, özellikle taşradaki depremin daha yoğun olduğu bölgelerdeki içilemez durumda olan, birbirine karışan suları içilebilir su haline getirebilmek. Bunu İl Milli Eğitim Müdürümüz bize geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Biz bunu bir gün içerisinde hemen arkadaşlarımızla organize olarak geliştirdik. Şu anda içilebilir, yani temiz içerisinde herhangi bir bakteri olarak hiçbir şey yok olarak içilebilir su haline getirdik. Bunu Türkiye'de ilk olarak geliştirdik” dedi.

Arıtılan suyun gönül rahatlığı ile vatandaşlar tarafından tüketilebileceğini söyleyen Yağmur, “Çalışma prensibi ise bir basınç var ve içerisinde basınç kazanımız var. Kazana el pompası ile basıncı dolduruyoruz. Uyguladığımız basınçla buradaki kirli su emilerek filtrelere ulaşıyor. Filtrelerin içerisinde fiziksel ve kimyasal arıtma var. Daha sonra kimyasal arıtmaların içerisine aktif karbon koyduk. Yine fiziksel filtrasyonlar koyduk. Hem renk, koku ve tat kalmıyor içerisinde. Sonrasında da içilebilir berrak bir şekle geliyor. Biz dünden beri arkadaşlarımızla içiyoruz bu suyu rahatlıkla. Herhangi bir bakteri ya da midemizde bir rahatsızlık da hissetmedik. Bizim amacımız depremzede kardeşlerimize yardımcı olmak. Vatanını milletini seven insanların hepsinin bu fedakarlığı yapması lazım. Biz de bu maksatla yola çıkarak inşallah faydalı olmuşuzdur. Oradaki kardeşlerimiz gönül rahatlığıyla bu suları içebilir. Bizim de onlara bir faydamız katkımız olmuşsa, onların zerre kadar dualarını almışsak yeterli bize” ifadelerini kullandı.