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Depremzedeler Kayseri'nin lezzetlerini tattı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketinde Kayseri’de misafir edilen depremzedeler Kayseri’nin yöresel lezzetlerini tattı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketinde Kayseri'de misafir edilen depremzedeler Kayseri'nin yöresel lezzetlerini tattı.


Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Develi Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti. Ali İhsan Kabakcı, yurtta kalan depremzedelerle sohbet ederek, sıkıntılarını dinledikten sonra çocuklara hediyeler verdi.


Develi Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedelere Kayseri'nin yöresel lezzetlerinden ikramlarda bulunuldu.

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