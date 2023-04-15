Depremzedeler Melikgazi'de bir araya geldi

Melikgazi Belediyesi ve Melikgazi Kaymakamlığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'de yurtlarda yaşayan depremzede vatandaşlara iftar programı düzenledi.

İftar yemeğinde ailelerle tek tek ilgilenip yaşanan afetten dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Depremin ilk gününden beri Melikgazi olarak hem sahada hem de yardım çalışmaları anlamında elimizden geleni yaptık. Desteklerimiz deprem bölgesindeki çadırkentler de de devam ediyor. Bu akşamda Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Kayseri AK Parti Milletvekili Adayımız Sayın Mahmut Gürcan'ın katılımı ile Melikgazi Kaymakamımız Sayın Bülent Karacan ile düzenlediğimiz birlik ve dayanışma ruhunu en iyi yansıtan iftar yemeğimizde Kayseri'de misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimizle bir araya geldik. Her zaman depremzedelerin yanındayız. Bu Ramazan yaşadığımız felaketten dolayı hepimizin içi buruk. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Kardeşlerimizin yaşadıkları bu acıyı, ülke olarak hep birlikte yaşadık. Yaşanan felakette hayatını kaybeden tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha ülkemize böyle acı ve afetler yaşatmasın" dedi.