Depremzedenin 500 bin lirasını çalan hırsızlık şüphelisinin yakını gazetecilere saldırdı

Kayseri'de bir depremzedenin 500 bin TL değerindeki altın ve dövizini çalan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, adliye önünde bekleyen yakını, görüntü çekilmesini istemediğini söyleyerek basın mensuplarına saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin ardından Kayseri'ye gelen H.K.'nın (43) evinden 500 bin TL değerinde altın ve döviz çalınması olayıyla ilgili olarak Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın A.S. (22) olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramada ise şahsın üzerinde uyuşturucu madde de ele geçirildi.

"Çekmeyin" dedi, basın mensuplarına saldırdı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın bir yakını da adliye çıkışında "bak çekmeyin" diyerek görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Gazetecilerin kameralarına ve cep telefonlarına vuran şahsı polis ekipleri uzaklaştırdı. O anlar da kameraya yansıdı