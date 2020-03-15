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Derbi hakemi Bitigen'in karnesi

Derbiyi yönetecek olan hakem Abdülkadir Bitigen’in yönettiği Galatasaray ve Beşiktaş maçları.

Derbiyi yönetecek olan hakem Abdülkadir Bitigen'in yönettiği Galatasaray ve Beşiktaş maçları.


Kayseri Bölgesi Süper Lig hakemi Abdülkadir Bitigen, bugün 174. kez düdük çalacak. Abdülkadir Bitigen'in bugüne kadar yönettiği 173 maçta 73 kez ev sahibi takım 54 kez de deplasman takımı kazandı. 46 maç da berabere bitti. 891 kez sarı kart çıkaran Abdulkadir Bitigen, 72 kez de kırmızı kartına başvurdu. 5 sezonda 26 kez Süper Lig'de düdük çalan Abdulkadir Bitigen, ilk kez derbi yönetecek. Kayseri Bölgesi hakemi, bugüne kadar 6 kez Galatasaray maçında düdük çaldı. Sarı Kırmızılı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Abdulkadir Bitigen'in yönettiği maçlarda Galatasaray şu sonuçları aldı:


Galatasaray-Antalyaspor 5-0


Galatasaray-Ç.Rizespor 2-0


Denizlispor-Galatasaray 2-0


Galatasaray-Akhisarspor 2-1


Galatasaray-Balçova Yaşam 3-1


Antalyaspor-Galatasaray 1-1


Abdulkadir Bitigen, bugüne kadar 2 kez Beşiktaş maçı yönetti. siyah Beyazlı takım, bu maçlarda 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti. Bitigen'in yönettiği maçlarda Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar:


M.Başakşehir-Beşiktaş 1-0


Bucaspor-Beşiktaş 0-2

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