İhlas Haber Ajansı

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Derbi maçı Kayseri EMAR'a pahalıya mal oldu

Kayseri EMAR Futbol kulübü, hem derbi maçını hem de üç futbolcusunu kaybetti.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 3 futbolcunun cezasını belirledi.


Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup maçında Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor ile karşılaşan Kayseri EMAR Grup futbol kulübü sahadan 1-0 yenik ayrılırken yaşanan olaylardan ötürü 3 futbolcusu da kırmızı kart görmüştü. Amatör Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Emre Erol, Halil Akhan ve Çağatay Polatdemir'in cezaları belli oldu. Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 23 Mart 2022 tarihli toplantısında 3 futbolcuya da Futbol Disiplin Talimatının 44/1-a uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine hükmetti.


Tedbirli olarak cezalandırılan Emre Erol, Halil Akhan ve Çağatay Polatdemir, takımının ligde kalan 3 maçında forma giyemeyecek.

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