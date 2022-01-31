İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Derebağ Şelalesi'nde 'kış' güzelliği

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde bulunan Derebağ Şelalesi’nde yağan kar ile beraber güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Derebağ Şelalesi'nde yağan kar ile beraber güzel görüntüler ortaya çıktı.


Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Derebağ Şelalesi'nde kış güzelliği yaşanıyor. Özellikle bahar ayında coşan suyu ile doğa ve fotoğrafseverlerin ilgi odağı haline gelen şelalede, yağan karın oluşturduğu beyaz örtü ile güzel görüntüler ortaya çıktı.


Yahyalı ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Derebağ Şelalesi'nin bir kısmı da soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Donan şelalede ki buz sarkıtları, eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.