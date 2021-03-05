Dereceye giren sporculardan Spor A.Ş.'ye ziyaret

Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş'ı ziyaret etti.

27 - 28 Şubat 2021 tarihinde Milli Takım Yıldız - Genç Açık Yaş ve TOHM baraj geçme müsabakalarında dereceye giren sporcular ve antrenörleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Av. İbrahim Somtaş'ı ziyaret ettiler. Yarışma esnasındaki heyecanlarını paylaşan sporcular, bundan sonra ki yarışmalarda da yine altın madalya kazanacaklarının sözünü verdiler.

Ayrıca üstün performans göstererek TOHM altyapısına seçilen Beren Duru Aydın'ı tebrik eden Genel Müdür İbrahim Somtaş, antrenör ve sporculara başarılarının devamını diledi.