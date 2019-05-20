Dermatoloji Uzmanı Dr. Sema Karaoğlu: “Vücudumuzun içindeki benleri, benlerin içindeki çirkin ördek yavrularını arıyoruz”

Sema Karaoğlu, deri kanseri teşhisi için yapılacak olan ben taraması hakkında bilgiler vererek, “Vücudumuzun içindeki benleri, benlerin içindeki çirkin ördek yavrularını arıyoruz” dedi.

Sema Karaoğlu, deri kanserinin ne olduğu ve kanser olma nedenleri hakkında bilgiler aktardı. Euromelanoma projesi kapsamında yapacakları ben taraması hakkında konuşan Dr. Sema Karaoğlu, güneş ışınlarına maruz kalan çocuklarda ileri yaşlarda daha fazla görülme ihtimalinin olduğunu ve çocuklarla hamile annelerin minerali filtreli koruyucular kullanması gerektiğini belirtti. Ayrıca kanserin teşhisinde benlerdeki değişimlerin gözlemlerinin çok önemli olduğunun altını çizen ve 21 Mayısta, Euromelanoma projesi kapsamında Kayseri Memorial Hastanesi olarak vatandaşlara ücretsiz ben taraması yapacaklarını söyleyen Dr. Sema Karaoğlu, tüm vatandaşları kontrol olmaları için davet etti.

Deri kanserinin diğer kanser türlerine göre çok daha yaygın olduğunu ve diğer türlerin toplamının, deri kanserinin 3 de 1 olduğunu belirten Sema Karaoğlu, “21 Mayıs günü Kayseri Memorial Hastanesi olarak, hastalarımıza ücretsiz ben taraması yapıcaz. Bunu da Euromelanoma projesi kapsamında yapacağız. Türk Dermatoloji Derneği, bu proje kapsamında Türkiye'de 22 ilde ben taraması yapacak. Biz de bu projeye katılan ilerden biriyiz. Bu proje ile, deri kanserinin erken teşhisini amaçlıyoruz. Çünkü deri kanseri, en sık görülen kanser tiplerindendir. Diğer tüm kanserleri topladığınızda, deri kanserinin 3 de 1 i kadar yapıyor yani bu kadar sık görülen kanserleri erkenden teşhis ve tedavi edebilmek çok önemli. Çünkü erken teşhiste, tedavisi tamamen mümkün ama benlerden gelişen melanomlar eğer teşhis edilmezlerse ve geç yakalanırlarsa son derece kötü seyreden ve kötü sonlanan bir kanser türüne dönüşebilirler. Dolayısıyla erken teşhis çok önemli. Bu bağlamda güneşten korunmanın da önemi çok büyük. Bu Euromelanoma projesi kapsamında, kişilerin hem cilt kanseri konusunda farkındalıklarını arttırmak, güneşten korunma yollarını öğretmek istiyoruz. Çünkü insanlar aslında bir takım şeyleri biliyorlar ama uygulamıyorlar. Güneşten korunmak için diyoruz ki mutlaka fiziksel olarak korunun, güneşin dik geldiği saatlerde maruz kalmayın. Çocukluk ve ergenlik döneminde güneşe maruz kalan, güneş yanıkları olan çocuklarda, ileride deri kanseri görülme ihtimali daha da artıyor. O nedenle bu yaş gruplarına ve gebe olan annelere mutlaka mineral filtreli koruyucuları kullanın gibi önerilerimiz olacak” dedi.

Ben taramasıyla kanseri erken teşhis ederek bir kanserin önüne geçebileceklerini söyleyen Dr. Sema Karaoğlu, “Dolayısıyla ben taraması yaparak, riskli ben varsa bunu tespit ederek bir cilt kanserini erkenden önlemeyi planlıyoruz. Benlerde şüphe uyandıracak durumlar ise, hızlı büyüme varsa ve kenarları düzensizse, üzerinde açık kahverengi gibi noktalanmalar varsa, benin etrafına sıçrayan pigment tanecikleri varsa, üzerinde kabartılar varsa özellikle Türk Dermatoloji Derneğinin de tabir ettiği gibi, vücudumuzun içindeki benleri, benlerin içindeki çirkin ördek yavrularını arıyoruz. Bunu bulursak, erkenden kanserleşmesini önleyeceğiz. Tekrar duyuruyorum ki 21 Mayıs Salı günü, ücretsiz ben taraması yapacağız ve kontrol olmak isteyen tüm hastalarımızı bekliyoruz” diye belirtti.