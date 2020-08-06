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Dernek başkanlarından Kaymakam Duru'ya ziyaret

İstanbul Genç Develililer Dernek Başkanı Cengiz Avcılar ve 9 dernek başkanı Develi Kaymakamı Murat Duru’yu ziyaret etti.

İstanbul Genç Develililer Dernek Başkanı Cengiz Avcılar ve 9 dernek başkanı Develi Kaymakamı Murat Duru'yu ziyaret etti.


İstanbul Genç Develililer Dernek Başkanı Cengiz Avcılar ile birlikte 9 köyün dernek başkanı, Develi Kaymakamı Murat Duru'yu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Duru, "Misafirlerimle ziyarette hoş samimi ve içten sohbetle beraber Develi'miz ile Develi'mizin güzel insanları hemşehrilerimle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Değerli misafirlerime nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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