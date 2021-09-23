İhlas Haber Ajansı

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Derste rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti

Kayseri’de derste rahatsızlanan bir öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'de derste rahatsızlanan bir öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde bulunan Süleymanlı Mehmet Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Murat kahraman(49), derste aniden rahatsızlandı. Rahatsızlanan öğretmen ambulansla Tomarza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Murat Kahraman hayatını kaybetti.

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