Destiny Slocum ilk maçına çıktı

Bellona Kayseri Basketbol takımı, EuroCup Women D Grubunda oynadığı ikinci maçta sahasında Macaristan ekibi NKA Universitas PEAC takımını 71-63 yenerken en skorer oyuncu Destiny Slocum oldu. Sarı kırmızılı forma ile ilk maçına çıkan Slocum 20 sayı ve 4 asistlik performans gösterdi. Takımın en skorer ismi olan Destiny Slocum alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu.

30 dakika 34 saniye süre alan Amerikalı oyuncu alınan galibiyet sonrası salondan mutlu ayrıldı.