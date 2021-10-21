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Destiny Slocum ilk maçına çıktı

Bellona Kayseri Basketbol takımının Amerikalı oyuncusu Destiny Slocum ilk maçında 20 sayı üretti.


Bellona Kayseri Basketbol takımı, EuroCup Women D Grubunda oynadığı ikinci maçta sahasında Macaristan ekibi NKA Universitas PEAC takımını 71-63 yenerken en skorer oyuncu Destiny Slocum oldu. Sarı kırmızılı forma ile ilk maçına çıkan Slocum 20 sayı ve 4 asistlik performans gösterdi. Takımın en skorer ismi olan Destiny Slocum alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu.


30 dakika 34 saniye süre alan Amerikalı oyuncu alınan galibiyet sonrası salondan mutlu ayrıldı.

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