Develi Adliyesi'nde görev değişimi

Develi Adliyesi'nde görev yapan 2 cumhuriyet savcısı ve 2 hakimin görev yeri değişti.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince 2021 Yılı adli ve yargı kararnamelerine ilişkin yapılan duyurularda adli ve idari yargıda yapılan çalışmaların tamamlanarak karara bağlandığı belirtildi. Kararnameye göre Develi'de 2 cumhuriyet savcısı ve hakimin görev yeri değişti. Develi Cumhuriyet Savcısı Kadir Yetişir Amasya Cumhuriyet Savcısı, Develi Cumhuriyet Savcısı Osman İleri Fatsa Cumhuriyet Savcısı, Develi Hakimi Alper Kaan Keskin Ereğli Hakimi, Develi Hakimi İsmail Hakkı Özdemir Kastamonu Hakimi olarak atandı.

Elazığ Hakimi Cemre Çisem Yıldız Develi Hakimi, Kargı Hakimi Pelin Öztürk Kaçmaz Develi Hakimi ve Çameli Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Avcı Develi Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.