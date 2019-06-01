Develi Adliyesi'ne 2 Savcı 3 Hakim atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen bin 446 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname kapsamında Develi Adliyesi'ne 2 savcı ve 3 hakim atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, bin 446 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, 22 Mayıs 2019'da yapılan ad çekme sonucunda HSK tarafından atandı. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapılan atamalar kapsamında Develi Adliyesi'ne de Cumhuriyet Savcıları Cihan Bayrakçı, Ayşegül Şahan, Hakimler Gizem Erdem, Alev Şenol ve Esra Yakışan atandı.