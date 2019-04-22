Develi Belediye Başkanlığı Koltuğuna Ayşe Güçlü Oturdu

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Cesarettin Kocatürk İlkokulu öğrencisi Ayşe Güçlü'ye devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen devir teslimde, Ayşe Güçlü, başkan koltuğuna oturmanın heyecanını yaşadı. Minik başkan Güçlü'nün ilk talimatı başıboş hayvanların çocukları ısırmaması için önlem alınması oldu. Parkların temizliği, oyun gruplarının attırılması ve kaldırımları esnafların işgal etmemesi taleplerinde de bulunan minik başkan son olarak Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun hayatı ile ilgili röportaj yapılarak kitap hazırlanması talimatını verdi.

Ziyaretlerinden dolayı minik öğrencilere ve okul müdürü Erdoğan Güçlü'ye teşekkürlerini ileterek; “Bütün imkânlarımızı çocuklarımızın daha mutlu yaşayacağı, daha yaşanılabilir şartlara ve çevreye haiz bir Develi oluşturmaktır. Bu vesileyle bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum” açıklamalarında bulundu.