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Develi belediye meclisi Şehit Taşöz'ün kabrini ziyaret etti

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer ve meclis üyeleriyle birlikte Mart ayı meclis oturumunun ardından İdlip’te meydana gelen hain hava saldırısı sonrası şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz’ün kabrini ziyaret etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer ve meclis üyeleriyle birlikte Mart ayı meclis oturumunun ardından İdlip'te meydana gelen hain hava saldırısı sonrası şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün kabrini ziyaret etti.


Mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyip şehide dualar eden Başkan Cabbar ve meclis üyeleri daha sonra şehidin baba evine giderek şehidin ailesine ziyarette bulundu. Develi'nin şehidine son görevini layıkıyla yerine getirdiğini belirten Başkan Cabbar; “İnşallah bundan sonra da şehidimizin bize emaneti olan ailesine daha çok destek sağlayarak acılarını paylaşmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

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