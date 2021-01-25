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Develi Belediyesi adım adım Play-Off'a

Voleybol 2.

Lig Erkekler 3. Grupta mücadele eden Develi Belediyesi Voleybol Kulübünün galibiyet serisi devam ediyor.


Son olarak Kuzeyboru Aksaray'ı 3-0'lık net bir skorla yenen Develi Belediyesi Voleybol Kulübünün adım adım play-offa gittiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Son beş maçımızı da galibiyetle tamamlayıp play off için büyük bir avantaj ve moral kazanmak istiyoruz. Sahada canla başla mücadele eden sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Maçta sakatlanarak çıkmak zorunda kalan pasörümüz Hasan Özkan'a geçmiş olsun diliyor, bu galibiyeti kendisine armağan ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

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