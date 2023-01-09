Develi Belediyesi İşçilerine Yüzde 65 Zam

Ş ile Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı arasında toplu iş sözleşmesi imza altına alındı.

Mustafa Aksu Kültür Merkezinde gerçekleşen törene Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, belediye ve sendika yetkilileri ile işçiler katıldı. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir imza altına alınan toplu iş sözleşmesinin günümüz şartlarına göre tatmin edici bulduklarını söyleyerek; “Belediye başkanımız işçilerini hiçbir zaman mağdur etmedi. Türkiye'nin bazı yerlerinde sözleşmeler imzalanmazken, grevler yapılırken, işçinin ve emekçinin halinden anlayan belediye başkanlarımız hayat pahalılığına karşı yaptığı toplu iş sözleşmeleriyle takdiri hak etmektedir. Toplu iş sözleşmemizin imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Sözleşmenin 2 yılı kapsadığını belirten Başkan Cabbar ise; “İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile üyelerimizin ücretlerine yüzde 65 oranın da zam yapılacaktır. İşçi arkadaşlarımızın ilçemize hizmet için gece gündüz demeden hizmet için çalıştıklarını bilerek bunun gereğini yerine getirmeye çalıştık. Mesai arkadaşlarımıza belediyemizin imkanları doğrultusunda en iyi zammı vermek için elimizden geleni yaptık. İnşallah belediyemize ve tüm çalışanlarımıza hayırlı olur” dedi.

İmza töreni sonrasında Develi Belediye işçileri, Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a açıklanan zam oranı için teşekkürlerini iletti.